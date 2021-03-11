Андрей Рублёв стал обладателем исторического достижения в ATP-туре

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар), не сыграв ни одного матча. Он пропускал первый круг из-за высокого номера посева, перед матчем второго раунда снялся его соперник француз Ришар Гаске. Сегодня, 11 марта, Андрей должен был сыграть в четвертьфинале с Мартоном Фучовичем, но венгр также снялся с соревнований.

Рублёв стал первым в истории тура (с момента его основания в 1990 году) теннисистом, который дошёл до полуфинала турнира ATP, не проведя ни одной игры, сообщает Tennis Majors.

За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублёв поспорит либо с лидером посева австрийцем Домиником Тимом, либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5). Андрей является действующим чемпионом этих соревнований.

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча