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«Отличное возвращение, Роджер». Елена Исинбаева показала фото с Федерером

«Отличное возвращение, Роджер». Елена Исинбаева показала фото с Федерером
Теннис / ATP 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева отреагировала на успешное возвращение в тур 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. 39-летний теннисист, не выступавший более года, во встрече второго круга турнира ATP-250 в Дохе (Катар) нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

Исинбаева опубликовала фото со швейцарцем и написала: «Отличное возвращение, Роджер. Поздравляю. С нетерпением жду твоей игры в четвертьфинале».

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

Следующим соперником Роджера будет грузин Николоз Басилашвили. Турнир в Дохе завершится 13 марта.

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