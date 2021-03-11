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Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе

Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго круга турнира АТР-250 в Марселе (Франция).

«Это был действительно тяжёлый матч. Он уже играл в этих условиях и одержал победу. Чувствую, что был готов и сыграл хорошо, но матчи никогда не бывают лёгкими. Нужно настраиваться. Он настолько быстрый, что против него приходится выстраивать розыгрыши. Это был тяжёлый матч, и я счастлив, что смог пройти дальше и показал такую интенсивность.

В концовке было важно держаться в психологическом плане. Чувствую, что делаю это хорошо, хочу продолжать в том же духе», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал турнира категории АТР-250 в Марселе Хачанов поспорит с австралийцем Мэттью Эбденом.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, одолев Макдональда
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