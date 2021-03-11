Федерация тенниса Украины поддержала Свитолину. Её хейтят из-за поражения от Кузнецовой

Федерация тенниса Украины поддержала Элину Свитолину, на которую обрушилась волна хейта из-за поражения от Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае (ОАЭ).
«На этой неделе в социальных сетях поднялся большой, как сейчас принято говорить, хейт от теннисных болельщиков, которые к тому же считают себя незаурядными специалистами в данном виде спорта. Волну негатива вызвало поражение Элины Свитолиной на турнире в Дубае. После этого в сети появилась невероятное количество безосновательных бранных, а иногда и откровенно оскорбительных комментариев в адрес лучшей теннисистки Украины.
В сложившейся ситуации Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолиной. У каждого бывают периоды, когда почти ничего не получается. Это может произойти по каким-либо причинам, о которых мы не знаем. Мы считаем их публичное обсуждение несвоевременным, а издевательства — недопустимыми. Каждый имеет право на субъективные предположения, но каждый должен также иметь сомнения относительно своего мнения и выражать его корректно, тем более в публичном пространстве. Когда кто-то из нас оказывается в сложной ситуации, он нуждается в поддержке и любви. Осуждение только подавляет и мешает восстановиться. Свитолина на протяжении всей своей карьеры доказывала, что она настоящий боец, и никакие обиды не помешают ей вернуться в свою лучшую форму.
Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдёт, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам», — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в «Инстаграме».
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