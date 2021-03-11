Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в финал парного турнира в Дохе

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в финал парного турнира в Дохе (Катар). В полуфинале они обыграли французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Карацев и Рублёв 10 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету их соперников 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале россияне встретятся с Маркусом Даниэлом (Новая Зеландия) и Филиппом Освальдом (Австрия).

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