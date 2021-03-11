«Тупые, черноротые, не отличающие бэкхенд и дроп-шот». Спонсор Свитолиной ответил хейтерам

Украинский меценат, спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов ответил хейтерам спортсменки. Напомним, Свитолину начали критиковать в социальных сетях после поражения от Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Мы все — только не лукавьте, — амбициозные люди. Каждый день что-то доказываем себе, жене, друзьям, шефу, обществу. Считаем себя экспертами в чём-то, иногда во всём. Стараемся профессионально расти, читать, думать, учиться. Вы и я какие в мире в своей профессии? 7098-ые? 15365-ые? Нет? Выше? 3171-ые? Вот человек пятый в мире в своей профессии уже почти четыре года, стабильно.



Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае. Кстати, очень хорошему игроку, трудяге, бывшей второй ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший. И понеслось говно на вентилятор вторые сутки. Сплошные эксперты. Тупые, черноротые, не отличающие бэкхенд от дропшота, но с «умными» прыщавыми рожами, проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжут слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, «Тик-Токе», «Инстаграме» и шоу, учат, как подавать, куда бить и как бегать.



Пошли вы не просто нафиг, а нафиг на север. Направление даю, иначе не поймёте.



Я эту девочку знаю с её 13 лет, она стала чемпионкой именно у нас, в Харькове. Я горжусь ей. Украина гордится ей. Она лучшая. Она переписала все теннисные рекорды Украины. Она трудяга. Её нельзя было с корта выгнать после тренировки. Да, ей был дан шанс и предоставлены все условия. Она всего достигла собственной работой, чёрной пахотой до крови и пота. Держись, Элина. Мы с тобой!» — написал Сапронов на своей странице в «Фейсбуке». В оригинале использовалась ненормативная лексика.