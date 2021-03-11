20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал вылет с турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 1:6, 5:7 проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.
«Как я уже говорил, я пока готов не на 100 процентов. Я это чувствую и вижу. Всё ещё набираю обороты, и сейчас была очередная ступенька на пути к этому. На самом деле я доволен тем, как в целом ощущал себя на корте. Естественно, в матче с Дэном я чувствовал себя лучше в физическом плане.
В целом мой организм в порядке. Я счастлив. Утром я чувствовал себя неплохо, немного скованно, но это абсолютно нормально», — приводит слова Федерера журналист Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
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