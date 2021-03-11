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Даниил Медведев обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Марселе

Даниил Медведев обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Марселе
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В матче второго круга он со счётом 6:2, 6:4 обыграл белоруса Егора Герасимова.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Теннисисты по 2 раза подали навылет. Двойных ошибок у Герасимова не было, а Медведев допустил 3 двойные. Россиянин реализовал 3 брейк-пойнта из 4, белорусу не представился шанс взять подачу соперника.

В четвертьфинале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а в случае победы может сыграть в полуфинале с соотечественником Кареном Хачановым, если тот одолеет Мэттью Эбдена из Австралии.

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Марсель. 2-й круг
11 марта 2021, четверг. 19:40 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Егор Герасимов
76
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Даниил Медведев порхает по корту в Марселе, имея уже в кармане звание 2-й ракетки мира
Через несколько дней Даниил Медведев займёт 2-е место в рейтинге ATP. Окрылённый этой новостью россиянин начал поход за титулом в Марселе.
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