Даниил Медведев обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В матче второго круга он со счётом 6:2, 6:4 обыграл белоруса Егора Герасимова.
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Теннисисты по 2 раза подали навылет. Двойных ошибок у Герасимова не было, а Медведев допустил 3 двойные. Россиянин реализовал 3 брейк-пойнта из 4, белорусу не представился шанс взять подачу соперника.
В четвертьфинале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а в случае победы может сыграть в полуфинале с соотечественником Кареном Хачановым, если тот одолеет Мэттью Эбдена из Австралии.
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