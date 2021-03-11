Басилашвили: победа над Федерером — это сбывшаяся мечта. Он всегда был моим кумиром

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал победу над 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

«Конечно, это невероятно. Он один из величайших игроков всех времён. Просто играть с ним уже много значит для меня. Я очень рад, что он снова выходит на корт. Победить его — это сбывшаяся мечта. Он всегда был моим кумиром. Это невероятный игрок», — приводит слова Басилашвили Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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