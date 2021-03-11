С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных с 2017 года матчей.
Сегодня, 11 марта, Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар). При счёте 5:4 в третьем сете швейцарец упустил матчбол. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 5:7. Всего за последние четыре года Федерер проиграл в 27 матчах, семь из которых — с матчбола.
Матчи, проигранные Роджером Федерером с матчбола
2017: Дубай (ОАЭ), Евгений Донской — 3 упущенных матчбола
Штутгарт (Германия), Томми Хаас — 1
2018: Индиан-Уэллс (США), Хуан-Мартин дель Потро — 3
Уимблдон, Кевин Андерсон — 1
2019: Мадрид (Испания), Доминик Тим — 2
Уимблдон, Новак Джокович — 2
2021: Доха (Катар), Николоз Басилашвили — 1
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