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С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей

С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей
Теннис / ATP 0
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных с 2017 года матчей.

Сегодня, 11 марта, Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар). При счёте 5:4 в третьем сете швейцарец упустил матчбол. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 5:7. Всего за последние четыре года Федерер проиграл в 27 матчах, семь из которых — с матчбола.

Матчи, проигранные Роджером Федерером с матчбола

2017: Дубай (ОАЭ), Евгений Донской — 3 упущенных матчбола
Штутгарт (Германия), Томми Хаас — 1

2018: Индиан-Уэллс (США), Хуан-Мартин дель Потро — 3
Уимблдон, Кевин Андерсон — 1

2019: Мадрид (Испания), Доминик Тим — 2
Уимблдон, Новак Джокович — 2

2021: Доха (Катар), Николоз Басилашвили — 1

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