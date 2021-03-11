За всю карьеру Федерер проиграл с матчбола 23 встречи, Надаль — 8, Джокович — 3
Сегодня, 11 марта, швейцарец Роджер Федерер в 23-й раз в карьере проиграл с матчбола. Он уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар) — 6:3, 1:6, 5:7.
У Федерера этот показатель значительно выше, чем у других игроков «Большой четвёрки». Испанец Рафаэль Надаль за карьеру проигрывал с матчбола восемь раз, британец Энди Маррей — пять, а действующая первая ракетка мира Новак Джокович — три.
При этом в 15 из этих матчей 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» упустил два и более матчболов. В полуфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция) с Гаэлем Монфисом в 2010 году Федерер упустил возможность завершить игру целых пять раз.
С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей.
С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей
«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия
Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.
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