За всю карьеру Федерер проиграл с матчбола 23 встречи, Надаль — 8, Джокович — 3

Сегодня, 11 марта, швейцарец Роджер Федерер в 23-й раз в карьере проиграл с матчбола. Он уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP-250 в Дохе (Катар) — 6:3, 1:6, 5:7.

У Федерера этот показатель значительно выше, чем у других игроков «Большой четвёрки». Испанец Рафаэль Надаль за карьеру проигрывал с матчбола восемь раз, британец Энди Маррей — пять, а действующая первая ракетка мира Новак Джокович — три.

При этом в 15 из этих матчей 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» упустил два и более матчболов. В полуфинальном матче «Мастерса» в Париже (Франция) с Гаэлем Монфисом в 2010 году Федерер упустил возможность завершить игру целых пять раз.

С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей.

С 2017 года Роджер Федерер упускал матчбол в 25% проигранных матчей