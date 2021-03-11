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Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Дохе станет Баутиста-Агут

Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Дохе станет Баутиста-Агут
Теннис / ATP 0

Испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4 обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тима 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

За выход в финал соревнований Баутиста-Агут поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, который добрался до полуфинала, не сыграв ни одного матча.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.

Доха (м). 1/4 финала
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		2 6
         
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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