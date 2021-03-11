Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Дохе станет Баутиста-Агут

Испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4 обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тима 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

За выход в финал соревнований Баутиста-Агут поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, который добрался до полуфинала, не сыграв ни одного матча.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.