Соперником Рублёва в полуфинале турнира в Дохе станет Баутиста-Агут
Испанец Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4 обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима.
Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тима 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
За выход в финал соревнований Баутиста-Агут поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, который добрался до полуфинала, не сыграв ни одного матча.
Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.
Доха (м). 1/4 финала
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
4
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
13
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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