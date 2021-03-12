Федерер — о выступлении на турнире в Дубае: решу в ближайшие 24 часа

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда примет решение об участии в турнире в Дубае (ОАЭ). Вчера, 11 марта, он завершил выступление на турнире в Дохе (Катар), проиграв Николозу Басилашвили в четвертьфинале.
«Поговорю с командой, прежде чем принимать решение. Решу в ближайшие 24 часа. Если я пропущу Дубай, мы сможем говорить о закреплении результатов. Мне понадобится ещё четыре-пять недель тренировок. Наверное, даже больше», — приводит слова Федерера Симон Граф на своей странице в «Твиттере».
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
Турнир в Дубае стартует 15 марта.
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