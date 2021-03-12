Роджер Федерер отказался от участия в турнире в Дубае

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что не выступит на грядущих соревнованиях категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Об этом он уведомил общественность в своём «твиттере».

«Было здорово снова вернуться в тур, полюбил каждую минуту, проведённую на корте в Дохе. Большое спасибо лучшей и верной команде, которая помогла мне попасть сюда. Я решил, что сейчас мне лучше вернуться к тренировкам, в результате я не приму участие на турнире в Дубае на следующей неделе», — написал швейцарец.

Федерер вернулся на корт после годичного перерыва на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7.

Турнир среди мужчин в Дубае стартует 15 марта.