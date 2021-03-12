Федерер – о дальнейших планах: у меня нет выбора, кроме как играть на грунте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения от грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар) поделился дальнейшими планами на сезон.



«Травяному сезону предшествует грунтовый. Так что у меня нет выбора, кроме как играть на грунте, если я хочу практиковаться. Грунт может быть для меня либо хорошей практикой, либо плохой. Узнаю это только на деле, но не думаю, что будет плохо. Я предполагаю, что сыграю несколько матчей.

Однако мне нужно доработать ещё пять-шесть недель занятий фитнесом, возможно, чуть больше. Так что в течение следующих четырех месяцев до Уимблдона, я думаю, нам с командой нужно хорошенько разобраться в расписании и распределить время на фитнес, реабилитацию и теннис», — приводит слова швейцарца Tennis Head.