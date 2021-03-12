Корретха – о стиле игры Новака Джоковича: у него нет слабых мест, вот почему он доминирует

Экс-вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, что делает игру Новака Джоковича лучшей в мире.

«Хочу отметить, что с ним сложнее всего играть, потому что у него нет слабых мест. Он хорошо подаёт, отлично возвращается, его бэкхенд изумителен, а форхенд великолепен. Он очень хорошо передвигается по корту, прекрасно защищается и имеет множество вариантов нападения.

Это, безусловно, лучший стиль игры в мире. Вот почему он доминирует в рейтинге. Его соперникам тактически сложно бороться с ним», — приводит слова Корретха Tennis Head.

Ранее сербский теннисист побил величайший рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP. На счету Джоковича 311 недель на вершине табели о рангах. Он впервые возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года.