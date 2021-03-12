Доминик Тим: с детства на ногах есть небольшие повреждения, но я умею с этим справляться

Австрийский теннисист Доминик Тим, отвечая на вопрос журналистов о состоянии своей стопы, объяснил, что имеет небольшие проблемы с ногами с раннего возраста, но это не повод для беспокойства.
Напомним, в прошлом году на турнире ATP-500 в Вене после поражения от россиянина Андрея Рублёва Тим отметил, что его ноги были сильно покрыты волдырями. А вчера, 11 марта, в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе против испанца Роберто Баутиста-Агута Тим также не скрывал своих болезненных ощущений. Встреча завершилась в пользу испанца со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.
«Травма стопы? Ничего страшного. Я чувствую это почти в каждом матче. С детства на обеих ногах есть небольшие повреждения, и, конечно, иногда это немного болезненно, но не о чем беспокоиться.
Я чувствую неприятные ощущения почти в каждом матче, но умею с этим справляться», — цитирует австрийца Tennis Head.
- 12 марта 2021
-
11:09
-
10:50
-
10:18
-
09:52
-
09:37
-
09:22
-
00:56
- 11 марта 2021
-
23:29
-
22:36
-
22:14
-
21:36
-
21:19
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:13
-
19:46
-
18:59
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:42
-
15:21
-
14:35
-
14:20
-
13:44
-
12:13
-
11:48
-
11:38
-
10:15
-
09:32
-
09:01
- 10 марта 2021
-
23:52
-
23:32
-
21:42