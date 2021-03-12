Доминик Тим: с детства на ногах есть небольшие повреждения, но я умею с этим справляться

Австрийский теннисист Доминик Тим, отвечая на вопрос журналистов о состоянии своей стопы, объяснил, что имеет небольшие проблемы с ногами с раннего возраста, но это не повод для беспокойства.

Напомним, в прошлом году на турнире ATP-500 в Вене после поражения от россиянина Андрея Рублёва Тим отметил, что его ноги были сильно покрыты волдырями. А вчера, 11 марта, в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе против испанца Роберто Баутиста-Агута Тим также не скрывал своих болезненных ощущений. Встреча завершилась в пользу испанца со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.

«Травма стопы? Ничего страшного. Я чувствую это почти в каждом матче. С детства на обеих ногах есть небольшие повреждения, и, конечно, иногда это немного болезненно, но не о чем беспокоиться.

Я чувствую неприятные ощущения почти в каждом матче, но умею с этим справляться», — цитирует австрийца Tennis Head.