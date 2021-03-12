Элина Свитолина снялась в фотосессии без бюстгальтера
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина порадовала фанатов новой откровенной фотосессией.
Снимки выложила в своём «инстаграме» украинский фотограф и стилист Лана Фурсова, которая уже не в первый раз сотрудничает со Свитолиной.
Фотоссесия доступна в «инстаграме» Ланы Фурсовой.
Сильнейшая теннисистка Украины позировала без бюстгальтера в верхней одежде и отдельно в белой майке.
В конце января Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они встречались два года и в прошлом году также сообщали о паузе в отношениях.
Ранее, 9 марта украинка потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 1:6.
Свитолина – о снижении призовых на турнирах WTA: для меня это сложно
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:09
-
10:50
-
10:18
-
09:52
-
09:37
-
09:22
-
00:56
- 11 марта 2021
-
23:29
-
22:36
-
22:14
-
21:36
-
21:19
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:13
-
19:46
-
18:59
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:42
-
15:21
-
14:35
-
14:20
-
13:44
-
12:13
-
11:48
-
11:38
-
10:15
-
09:32
-
09:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам