Элина Свитолина снялась в фотосессии без бюстгальтера

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина порадовала фанатов новой откровенной фотосессией.

Снимки выложила в своём «инстаграме» украинский фотограф и стилист Лана Фурсова, которая уже не в первый раз сотрудничает со Свитолиной.

Фотоссесия доступна в «инстаграме» Ланы Фурсовой.

Сильнейшая теннисистка Украины позировала без бюстгальтера в верхней одежде и отдельно в белой майке.

В конце января Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они встречались два года и в прошлом году также сообщали о паузе в отношениях.

Ранее, 9 марта украинка потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 1:6.