Энди Маррей не выступит на турнире в Дубае из-за рождения четвёртого ребёнка

У экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея сегодня, 12 марта родился четвёртый ребёнок. По этой причине он не выступит на грядущем турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщил «твиттер» The Tennis Podcast.

Маррей и его супруга Ким женаты с 2015 года и уже воспитывают двух дочерей и сына.