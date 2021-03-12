Энди Маррей не выступит на турнире в Дубае из-за рождения четвёртого ребёнка
У экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея сегодня, 12 марта родился четвёртый ребёнок. По этой причине он не выступит на грядущем турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Об этом сообщил «твиттер» The Tennis Podcast.
Маррей и его супруга Ким женаты с 2015 года и уже воспитывают двух дочерей и сына.
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