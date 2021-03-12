Бенуа Пэр – о последствиях пандемии: схема ATP стала грустной, скучной и нелепой

31-летний французский теннисист Бенуа Пэр после поражения от 17-летнего датчанина Хольгера Руне на турнире ATP-250 в Сантьяго в своём «инстаграме» высказался по поводу трудностей игры в теннис во время пандемии коронавируса.
«Я буду говорить о схеме ATP, которая стал грустной, скучной и нелепой.
Я знаю, вы скажете мне: ты не осознаёшь, как тебе повезло, бла-бла-бла, но играть на закрытых стадионах без всякой атмосферы — это не то, из-за чего я пришёл в теннис. Остановиться в отеле или в теннисном клубе и получить запрет на выезд под страхом исключения и штрафа – разве это удовольствие от путешествия? Для меня игра в теннис стала безвкусной профессией. Так что да, мне потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к этой схеме ATP, но я приложу все усилия, чтобы попытаться снова обрести радость игры в теннис.
Речь не о моих о результатах, я собираюсь играть в Акапулько и Майами, моя цель — просто улыбаться на корте и получать удовольствие от ударов по мячу. Выиграю я или проиграю, мне всё равно», — поделился мыслями француз.
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