23-летний Александр Зверев впервые стал отцом
23-летний немецкий теннисист Александр Зверев впервые стал отцом. Бывшая девушка седьмой ракетки мира Бренда Патеа сегодня, 12 марта, родила ему дочь. Девочку назвали Майла.
Об этом известная немецкая модель объявила в Инстаграме, выложив милое фото с новорождённой. «11 марта мы были благословлены рождением Майлы», — написала новоиспечённая мама.
Пост доступен в «инстаграме» Бренды Патеа.
Зверев и Патеа встречались с осени 2019 года, а в октябре прошлого года Бренда объявила об их расставании и своей беременности.
Ранее Александр Зверев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под третьим номером, не сумел пробиться во второй круг, сенсационно проиграв представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 5:7, 3:6.
Как выглядит бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, которая ждёт от него ребёнка
Сейчас известная модель на 5-м месяце беременности и утверждает, что Зверев – отец ребёнка.
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