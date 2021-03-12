23-летний Александр Зверев впервые стал отцом

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев впервые стал отцом. Бывшая девушка седьмой ракетки мира Бренда Патеа сегодня, 12 марта, родила ему дочь. Девочку назвали Майла.



Об этом известная немецкая модель объявила в Инстаграме, выложив милое фото с новорождённой. «11 марта мы были благословлены рождением Майлы», — написала новоиспечённая мама.

Пост доступен в «инстаграме» Бренды Патеа.

Зверев и Патеа встречались с осени 2019 года, а в октябре прошлого года Бренда объявила об их расставании и своей беременности.

Ранее Александр Зверев, посеянный на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) под третьим номером, не сумел пробиться во второй круг, сенсационно проиграв представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 5:7, 3:6.