Федерер: надеюсь, к Уимблдону буду готов на 100%. С него сезон начнётся по-настоящему

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что планирует основательно подготовиться к Уимблдону.

«Надеюсь, что к Уимблдону буду готов на 100 процентов. С него сезон начнётся по-настоящему. В предстоящие месяцы нам предстоит хорошо изучить график и решить, как будет проходить подготовка и реабилитация с физиотерапевтом. Потом посмотрим, какие нагрузки я смогу выдерживать и как лучше всего подготовиться к реальному началу моего сезона, то есть к траве. В конечном счёте всё направлено на травяной сезон. Сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы быть готовым на 100 процентов», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

Федерер вернулся на корт после годичного перерыва на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7.