Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, проиграв 287-й ракетке мира
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:4, 4:6, 2:6 проиграл Мэттью Эбдену из Австралии.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Хачанов 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем матче Эбден встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).
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