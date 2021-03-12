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В матче с Баутиста-Агутом Рублёв выиграл всего 6% мячей на второй подаче — 1 из 18

В матче с Баутиста-Агутом Рублёв выиграл всего 6% мячей на второй подаче — 1 из 18
Теннис / ATP 0

В полуфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар) с испанцем Роберто Баутиста-Агутом россиянин Андрей Рублёв выиграл всего 6% мячей на второй подаче — 1 из 18.

При этом Баутиста-Агут выиграл на второй подаче 10 из 11 мячей (91%).

Напомним, встреча завершилась победой испанца со счётом 6:3, 6:3. В финальном матче Баутиста-Агут встретится с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Тейлор Фритц (США). В четвертьфинале представитель Грузии обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, Фритц одолел канадца Дениса Шаповалова.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.

Андрей Рублёв проиграл Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале турнира в Дохе
«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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