В матче с Баутиста-Агутом Рублёв выиграл всего 6% мячей на второй подаче — 1 из 18

В полуфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар) с испанцем Роберто Баутиста-Агутом россиянин Андрей Рублёв выиграл всего 6% мячей на второй подаче — 1 из 18.

При этом Баутиста-Агут выиграл на второй подаче 10 из 11 мячей (91%).

Напомним, встреча завершилась победой испанца со счётом 6:3, 6:3. В финальном матче Баутиста-Агут встретится с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Тейлор Фритц (США). В четвертьфинале представитель Грузии обыграл 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, Фритц одолел канадца Дениса Шаповалова.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.

Андрей Рублёв проиграл Роберто Баутиста-Агуту в полуфинале турнира в Дохе