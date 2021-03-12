Даниил Медведев обыграл Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:2, 6:4 обыграл итальянца Янника Синнера.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Синнера 2 эйса и ни одной двойной ошибки. Итальянец не смог реализовать единственный шанс взять подачу соперника.

В полуфинале соревнований Медведев встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который обыграл ещё одного россиянина Карена Хачанова.

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