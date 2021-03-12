Мугуруса и Крейчикова встретятся в финале турнира в Дубае

В финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) встретятся Гарбинье Мугуруса из Испании и чешка Барбора Крейчикова.

В первом полуфинальном матче Мугуруса обыграла Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

Во второй полуфинальной встрече Крейчикова со счётом 7:5, 6:2 обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету Крейчиковой 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.