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Мугуруса и Крейчикова встретятся в финале турнира в Дубае

Мугуруса и Крейчикова встретятся в финале турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

В финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) встретятся Гарбинье Мугуруса из Испании и чешка Барбора Крейчикова.

В первом полуфинальном матче Мугуруса обыграла Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 7:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

Дубай (ж). 1/2 финала
12 марта 2021, пятница. 16:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Элисе Мертенс
18
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Во второй полуфинальной встрече Крейчикова со счётом 7:5, 6:2 обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету Крейчиковой 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Дубай (ж). 1/2 финала
12 марта 2021, пятница. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
63
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Хиль Белен Тайхман
54
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

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