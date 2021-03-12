Медведев: Синнер — удивительный игрок, поэтому я рад, что в этот раз победил так легко

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP-250 в Марселе (Франция).
«Это мой первый полуфинал в Марселе, несмотря на то то я играю здесь в четвёртый раз и в третий — в основной сетке. Я очень рад. Надеюсь, смогу пройти дальше.
Янник всегда старается бить по мячу как можно сильнее. Нельзя отдавать ему лёгкие мячи, иначе ты будешь бегать по всей площадке, а он, наверное, всё равно выиграет розыгрыш. Мне нужно было отнять у него время. Нужно было играть агрессивно, и сегодня всё получилось очень хорошо.
Думаю, я показал отличный уровень. Я весь матч был впереди. У него был только один брейк-пойнт… Янник — удивительный игрок, поэтому я рад, что на этот раз победил так легко», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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