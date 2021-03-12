Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Дохе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче он со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл американца Тейлора Фритца.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Басилашвили 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Игроки допустили по одной двойной ошибке. Фритц реализовал единственный шанс взять подачу соперника.
В финале Басилашвили встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который обыграл россиянина Андрея Рублёва — 6:3, 6:3.
В четвертьфинальном матче Басилашвили одолел 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублёв.
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