Янник Синнер: я словно пытаюсь стать шефом — пока чищу картошку, но я хотя бы на кухне

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение (2:6, 4:6) от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В прошлом году Синнер также завершил выступление в Марселе после матча с Медведевым, уступив ему во втором круге — 6:1, 1:6, 2:6.

«Если сравнивать с прошлым годом, у меня огромный прогресс, но впереди много работы. Я словно пытаюсь стать шефом — пока чищу морковь и картошку, но я хотя бы на кухне. В прошлом году я там не был», — приводит слова Синнера журналист Ванни Гибертини на своей странице в «Твиттере».

В полуфинале соревнований Медведев встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который обыграл ещё одного россиянина Карена Хачанова.