Кафельников пригрозил судом Спиридонову — он обвинил его в ставках против самого себя

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников намерен подать в суд на чемпиона Европы волейболиста «Аль-Ахли» Алексея Спиридонова за клевету.

«Кафельников – продажный. Делал против себя ставки во время карьеры. А потом резко закончил, когда его взяли за жопу. Я знаю. У меня друзья работают в конторах. И кто-то в интервью ещё говорил, что Кафельников ему предложил поставить против себя и слить матч. Кто его прижал? В то время не было федерации тенниса. Думаю, бандиты», — сказал Спиридонов в интервью Eurosport.ru.

«Сначала в суде будем выяснять за соотношения. Я терпел уже многое от него, но это уже изрядный перебор идёт. Думаю, уже пора за слова отвечать. Естественно, подам за клевету. Ещё и паровозом Eurosport попадёт под раздачу за то, что они его опубликовали. Достанется всем», — приводит ответ Кафельникова Sport24.