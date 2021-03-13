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Циципас выбыл в 1/4 финала турнира в Марселе и не сможет в третий раз подряд взять титул

Циципас выбыл в 1/4 финала турнира в Марселе и не сможет в третий раз подряд взять титул
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 2:6 уступил хозяину кортов Пьеру-Юг Эрберу.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Циципас 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Циципас становился победителем турнира в Марселе в 2019 и 2020 годах.

В полуфинале соревнований Эрбер встретится с победителем пары Артур Риндеркнех — Уго Умбер (оба — Франция). Во втором полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и австралиец Мэттью Эбден.

Турнир в Марселе завершится 14 марта.

Марсель. 1/4 финала
12 марта 2021, пятница. 20:20 МСК
Пьер-Юг Эрбер
93
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 2
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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