Циципас выбыл в 1/4 финала турнира в Марселе и не сможет в третий раз подряд взять титул
Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинальном матче он со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 2:6 уступил хозяину кортов Пьеру-Юг Эрберу.
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Циципас 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Циципас становился победителем турнира в Марселе в 2019 и 2020 годах.
В полуфинале соревнований Эрбер встретится с победителем пары Артур Риндеркнех — Уго Умбер (оба — Франция). Во втором полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и австралиец Мэттью Эбден.
Турнир в Марселе завершится 14 марта.
Марсель. 1/4 финала
12 марта 2021, пятница. 20:20 МСК
93
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Окончен
2 : 1
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|6
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|4
|2
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
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