Уго Умбер стал полуфиналистом турнира в Марселе

Французский теннисист Уго Умбер стал полуфиналистом турнира ATP-250 в Марселе. В четвертьфинале турнира француз обыграл Артура Риндеркнеха со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. За это время Умбер сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету Риндеркнеха 21 подача на вылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта. За выход в финал турнира Умбер встретится с Пьер-Юг Эмбером.

Турнир в Марселе проходит с 8 по 14 марта. Общий призовой фонд турнира составляет € 409 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Греции Стефанос Циципас, который в финальном матче 2020 года обыграл Феликса Оже-Альяссима.