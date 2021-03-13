Баутиста-Агут – о победе над Рублёвым: я оказывал серьёзное давление на его вторую подачу

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче с россиянином Андреем Рублёвым на турнире ATP-250 в Дохе (Катар) со счётом 6:3, 6:3.
«В ветреную погоду было очень сложно играть в теннис. Но я оказывал серьёзное давление на его вторую подачу и продемонстрировал хороший теннис. Несмотря на то, что ранее у меня был длинный матч против Доминика Тима, я чувствовал себя свежим, у меня было много сил на корте.
Этот корт и турнир — одни из моих любимых. Два года назад я сыграл здесь один из лучших своих матчей, надеюсь, что смогу выдать такой же в финале», — приводит слова испанца ATP Tour.
В финальном матче Баутиста-Агута ждёт встреча с грузином Николозом Басилашвили.
Призовой фонд соревнований составляет почти $ 891 тыс. Прошлогодний чемпион турнира — Андрей Рублёв.
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