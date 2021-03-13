Физиотерапевт Филипа Краиновича сдал положительный тест на коронавирус

Сербский теннисист Филип Краинович вместе с командой был вынужден уйти на карантин из-за того, что его физиотерапевт сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом 32-я ракетка мира сообщил в «Инстаграме».

«Всем привет! Просто чтоб вы знали: мой физиотерапевт Влад сдал положительный тест на коронавирус. Мне сообщили, что я должен быть на самоизоляции в течение следующих нескольких дней, после чего я снова сделаю тест, и, надеюсь, что всё пойдёт так, как должно быть», — написал Крайинович.

Пост доступен в «инстаграме» Филипа Краиновича.

На данный момент Краинович заявлен на турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который стартует 15 марта.

9 марта серб со счётом 4:6, 4:6 проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в первом круге соревнований ATP-250 в Дохе (Катар).