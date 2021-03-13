На Уимблдоне теннисистам запретят снимать частные дома. Эксперты прогнозируют недовольство

На грядущем Уимблдоне теннисисты вместе с командами не смогут снимать частные апартаменты, что является предпочтительным вариантом для проживания большинства игроков, сообщает Daily Mail. Обязательным условием участия станет проживание только в разрешённых отелях.
«Мы внедряем различные меры инфекционного контроля в соответствии с нашим стремлением провести безопасное, передовое и надёжное мероприятие. Одна из приоритетных мер – минимизация рисков для игроков. Таким образом, согласно текущим инструкциям, обязательным требованием для участия в Уимблдоне 2021 года будет проживание всех игроков, их групп поддержки и официальных лиц только в одобренных отелях», — сказал официальный представитель турнира.
По мнению экспертов Мэтта Хьюза и Майка Диксона, решение организаторов может вызвать негативную реакцию игроков, так как им не только откажут в домашнем комфорте, но и увеличат путь до клуба, что может сказаться на подготовке.
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