Эбден – о преимуществах Хачанова: у него сильные подача и форхенд

Австралийский теннисист Мэттью Эбден рассказал о сильных сторонах игры россиянина Карена Хачанова. Вчера, 12 марта, в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе (Франция) Эбден обыграл Хачанова (3) со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
«Карен действительно игрок высокого уровня. У него сильная подача и сильный форхенд, поэтому он может диктовать игру. Если вы ему это позволяете, он делает это очень хорошо.
Против него нужно играть очень агрессивно и использовать всю скорость, максимум движений и все удары. Подача, форхенд, бэкхенд, удар с лёта, резаный удар, защита, нападение – всё это нужно в игре против Карена. Я рад, что смог сделать это», — цитирует Эбдена Tennis World USA.
В полуфинале австралийца ожидает встреча с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым (1). Она начнётся сегодня, 13 марта, в 17:20 по мск.
- 13 марта 2021
-
14:34
-
13:25
-
11:01
-
10:19
-
09:34
-
08:32
-
01:58
-
00:04
- 12 марта 2021
-
23:17
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:17
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:43
-
18:38
-
17:58
-
17:49
-
17:05
-
15:50
-
14:59
-
13:45
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:09
-
10:50
-
10:18
-
09:52
-
09:37
-
09:22
-
00:56
- 11 марта 2021
-
23:29