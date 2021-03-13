Эбден – о преимуществах Хачанова: у него сильные подача и форхенд

Австралийский теннисист Мэттью Эбден рассказал о сильных сторонах игры россиянина Карена Хачанова. Вчера, 12 марта, в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе (Франция) Эбден обыграл Хачанова (3) со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

«Карен действительно игрок высокого уровня. У него сильная подача и сильный форхенд, поэтому он может диктовать игру. Если вы ему это позволяете, он делает это очень хорошо.

Против него нужно играть очень агрессивно и использовать всю скорость, максимум движений и все удары. Подача, форхенд, бэкхенд, удар с лёта, резаный удар, защита, нападение – всё это нужно в игре против Карена. Я рад, что смог сделать это», — цитирует Эбдена Tennis World USA.

В полуфинале австралийца ожидает встреча с ещё одним представителем России Даниилом Медведевым (1). Она начнётся сегодня, 13 марта, в 17:20 по мск.