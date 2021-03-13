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Аслан Карацев получил wild card в Дубае, Рублёв – второй сеяный турнира

Аслан Карацев получил wild card в Дубае, Рублёв – второй сеяный турнира
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который стартует 15 марта. Российские теннисисты Андрей Рублёв (2) и Карен Хачанов (8) начнут борьбу со второго круга.

Андрей встретится с победителем поединка, в ходе которого сыграют австралийский теннисист Джордан Томпсон и один из участников квалификации. А победитель встречи Алексей Попырин (Австралия) — Деннис Новак (Австрия) сыграет с Хачановым.

Ещё один представитель России Аслан Карацев получил wild card от организаторов, в первом круге соревнований он сразится с белорусом Егором Герасимовым.

Андрей Рублёв и Аслан Карацев выиграли парный турнир в Дохе
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