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«Карапузик». Арина Соболенко поделилась двусмысленной фотографией

«Карапузик». Арина Соболенко поделилась двусмысленной фотографией
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира в парном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила в своём «инстаграме» двусмысленный пост.

Под фотографией, где она оголила живот, Соболенко оставила подпись: «Карапузик» с использованием смайлов «сердце» и «ребёнок».

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

Подписчики сильнейшей белорусской теннисистки разделились на 2 лагеря: первые поздравляют Соболенко с новым статусом, вторые – требуют развёрнутых комментариев.

На данный момент ни сама Соболенко, ни её представители не подтвердили предположительную беременность.

Ранее Арина Соболенко уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-100 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

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