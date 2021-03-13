«Карапузик». Арина Соболенко поделилась двусмысленной фотографией
Первая ракетка мира в парном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила в своём «инстаграме» двусмысленный пост.
Под фотографией, где она оголила живот, Соболенко оставила подпись: «Карапузик» с использованием смайлов «сердце» и «ребёнок».
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.
Подписчики сильнейшей белорусской теннисистки разделились на 2 лагеря: первые поздравляют Соболенко с новым статусом, вторые – требуют развёрнутых комментариев.
На данный момент ни сама Соболенко, ни её представители не подтвердили предположительную беременность.
Ранее Арина Соболенко уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-100 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
Соболенко проиграла Мугурусе в четвертьфинале турнира в Дубае
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