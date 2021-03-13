Медведев – о возвращении Федерера: не играл год и всё ещё может выигрывать, это невероятно

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к возвращению в тур 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Федерер вернулся на корт после годичного перерыва на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где дошёл до четвертьфинала, уступив в нём грузину Николозу Басилашвили со счётом 6:3, 1:6, 5:7.

«Мы обсуждали это с другими теннисистами, и я точно могу сказать, что многие из нас после года без тенниса просто не смогли бы дважды подряд попасть в корт. А ему почти 40, он не играл год и всё ещё может выигрывать матчи, это невероятно.

Я определённо хотел бы сыграть с Роджером, испытать это особое чувство. Он входит в тройку лучших игроков в истории тенниса. Я проигрывал ему трижды, но тогда был не на том уровне, на котором нахожусь сейчас», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

Даниил Медведев обыграл Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Марселе