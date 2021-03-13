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Медведев вышел в финал турнира в Марселе, его соперник Эбден получил травму

Медведев вышел в финал турнира в Марселе, его соперник Эбден получил травму
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В полуфинальном матче первый сеяный Медведев выиграл первый сет у австралийца Мэттью Эбдена, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4. Сделать брейк Медведев смог только в девятом гейме, когда Эбден травмировал бедро. Австралиец взял медицинский тайм-аут, после чего вышел на второй сет, но играть не смог – не шла подача, не было движения по корту. Проиграв три гейма, Эбден снялся.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Медведев – Эбден на турнире в Марселе.

В финале Медведев сыграет с кем-то из французских теннисистов — или с Уго Умбером, или с Пьер-Югом Эрбером. Соперника россиянина они определят во втором полуфинале.

Марсель. 1/2 финала
13 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
4 		0  
         
Мэттью Эбден
287
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
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