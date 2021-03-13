Медведев: Эбден первым мог сделать брейк, возможно, он даже играл лучше меня

Российский теннисист Даниил Медведев выразил сожаление, что его соперник по полуфиналу на турнире категории АТР-250 в Марселе австралиец Мэттью Эбден не сумел завершить матч из-за травмы бедра.

«Мне очень жаль Мэттью. На этой неделе он играл в невероятный теннис, и сегодня мы шли нога в ногу. Именно он первым мог сделать брейк, так что, возможно, даже играл лучше меня. Надеюсь, он поскорее восстановится, потому что также играет в паре», — сказал Медведев на корте после досрочного завершения полуфинала.

В полуфинальном матче первый сеяный Медведев выиграл первый сет у австралийца, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4. Сделать брейк Медведев смог только в девятом гейме, когда Эбден травмировал бедро. Австралиец взял медицинский тайм-аут, после чего вышел на второй сет, но играть не смог – не шла подача, не было движения по корту. Проиграв три гейма, Эбден снялся.