Медведев заявил, что посмотрит французское дерби в Марселе, где определится его соперник

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о будущем сопернике по финалу, которым станет сильнейший во французском дерби между Уго Умбером и Пьер-Югом Эрбером.

«Вчера оба провели сумасшедшие матчи в четвертьфинале, я смотрел их по телевизору, и они оба мне понравились. Сегодня будет действительно интересный полуфинал между теннисистами с двумя разными стилями игры. Будет интересно посмотреть, а потом начну готовиться к встрече с победителем», — сказал Медведев на корте после досрочного завершения полуфинала.

В полуфинальном матче первый сеяный Медведев выиграл первый сет у австралийца Мэттью Эбдена, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4. Сделать брейк Медведев смог только в девятом гейме, когда Эбден травмировал бедро. Австралиец взял медицинский тайм-аут, после чего вышел на второй сет, но играть не смог – не шла подача, не было движения по корту. Проиграв три гейма, Эбден снялся.