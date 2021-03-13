Николоз Басилашвили выиграл турнир в Дохе, завоевав четвёртый титул в карьере
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). В финальном матче Басилашвили нанёс поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Басилашвили четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал единственный шанс взять подачу соперника. Баутиста-Агут подал два эйса, избежал двойных ошибок и не имел ни одного шанса сделать брейк.
Басилашвили завоевал четвёртый титул в карьере и первый с 2019 года. Отметим, что в четвертьфинале он нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру, вернувшемуся на корт после годичного перерыва. Баутиста-Агут в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
18:57
-
17:11
-
16:28
-
15:26
-
14:34
-
13:25
-
11:01
-
10:19
-
09:34
-
08:32
-
01:58
-
00:04
- 12 марта 2021
-
23:17
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:17
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:43
-
18:38
-
17:58
-
17:49
-
17:05
-
15:50
-
14:59
-
13:45
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам