Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Николоз Басилашвили выиграл турнир в Дохе, завоевав четвёртый титул в карьере

Николоз Басилашвили выиграл турнир в Дохе, завоевав четвёртый титул в карьере
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). В финальном матче Басилашвили нанёс поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Басилашвили четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал единственный шанс взять подачу соперника. Баутиста-Агут подал два эйса, избежал двойных ошибок и не имел ни одного шанса сделать брейк.

Басилашвили завоевал четвёртый титул в карьере и первый с 2019 года. Отметим, что в четвертьфинале он нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру, вернувшемуся на корт после годичного перерыва. Баутиста-Агут в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Доха (м). Финал
13 марта 2021, суббота. 18:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Николоз Басилашвили
42
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021