Николоз Басилашвили выиграл турнир в Дохе, завоевав четвёртый титул в карьере

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар). В финальном матче Басилашвили нанёс поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Басилашвили четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал единственный шанс взять подачу соперника. Баутиста-Агут подал два эйса, избежал двойных ошибок и не имел ни одного шанса сделать брейк.

Басилашвили завоевал четвёртый титул в карьере и первый с 2019 года. Отметим, что в четвертьфинале он нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру, вернувшемуся на корт после годичного перерыва. Баутиста-Агут в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.