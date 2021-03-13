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Француз Эрбер стал соперником Медведева в финале турнира в Марселе

Француз Эрбер стал соперником Медведева в финале турнира в Марселе
Теннис / ATP 0

В Марселе завершился полуфинальный матч турнира категории АТР-250, в котором встречались два французских теннисиста – Уго Умбер и Пьер-Юг Эрбер. Победитель становился соперником россиянина Даниила Медведева, который 15 марта станет второй ракеткой мира.

Эрбер нанёс поражение четвёртому сеяному Умберу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Эрбер 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Умбер подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и не создал ни одной возможности взять подачу соперника.

Финальный матч на турнире АТР-250 в Марселе (Франция), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и хозяин корта, француз Пьер-Юг Эрбер, состоится завтра, 14 марта.

Марсель. 1/2 финала
13 марта 2021, суббота. 18:55 МСК
Уго Умбер
31
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Пьер-Юг Эрбер
93
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
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