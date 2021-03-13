Француз Эрбер стал соперником Медведева в финале турнира в Марселе
В Марселе завершился полуфинальный матч турнира категории АТР-250, в котором встречались два французских теннисиста – Уго Умбер и Пьер-Юг Эрбер. Победитель становился соперником россиянина Даниила Медведева, который 15 марта станет второй ракеткой мира.
Эрбер нанёс поражение четвёртому сеяному Умберу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Эрбер 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Умбер подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и не создал ни одной возможности взять подачу соперника.
Финальный матч на турнире АТР-250 в Марселе (Франция), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и хозяин корта, француз Пьер-Юг Эрбер, состоится завтра, 14 марта.
Марсель. 1/2 финала
13 марта 2021, суббота. 18:55 МСК
31
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
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93
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Даниил Медведев снова в финале! Россиянин сразится в Марселе за 10-й трофей
Финалист Australian Open Даниил Медведев в шаге от очередного титула.
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