Француз Эрбер стал соперником Медведева в финале турнира в Марселе

В Марселе завершился полуфинальный матч турнира категории АТР-250, в котором встречались два французских теннисиста – Уго Умбер и Пьер-Юг Эрбер. Победитель становился соперником россиянина Даниила Медведева, который 15 марта станет второй ракеткой мира.

Эрбер нанёс поражение четвёртому сеяному Умберу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Эрбер 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Умбер подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и не создал ни одной возможности взять подачу соперника.

Финальный матч на турнире АТР-250 в Марселе (Франция), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и хозяин корта, француз Пьер-Юг Эрбер, состоится завтра, 14 марта.