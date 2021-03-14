Гарин и Багнис встретятся в финале турнира в Сантьяго

Чилиец Кристьян Гарин встретится с аргентинцем Факундо Багнисем в финале турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили). Встреча пройдёт сегодня, 14 марта, в 22:00 мск.

В полуфинале Гарин в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Чилиец 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

Во втором полуфинальном матче Багнис обыграл соотечественника Федерико Дельбониса — 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету Багниса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Призовой фонд турнира в Сантьяго составляет $ 393 935. Действующий чемпион соревнований — бразилец Тьяго Уайлд. В прошлогоднем финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.