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Гарин и Багнис встретятся в финале турнира в Сантьяго

Гарин и Багнис встретятся в финале турнира в Сантьяго
Теннис / ATP 0

Чилиец Кристьян Гарин встретится с аргентинцем Факундо Багнисем в финале турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили). Встреча пройдёт сегодня, 14 марта, в 22:00 мск.

В полуфинале Гарин в двух сетах со счётом 6:4, 6:3 обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Чилиец 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

Сантьяго. 1/2 финала
14 марта 2021, воскресенье. 01:10 МСК
Кристьян Гарин
22
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Даниэль-Элаи Галан
121
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

Во втором полуфинальном матче Багнис обыграл соотечественника Федерико Дельбониса — 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету Багниса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Сантьяго. 1/2 финала
13 марта 2021, суббота. 23:05 МСК
Факундо Багнис
118
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Федерико Дельбонис
86
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис

Призовой фонд турнира в Сантьяго составляет $ 393 935. Действующий чемпион соревнований — бразилец Тьяго Уайлд. В прошлогоднем финале он со счётом 7:5, 4:6, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда.

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