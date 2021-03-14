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Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче на турнире в Дубае

Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче на турнире в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Счёт поединка 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 57 минут. Карацев 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Герасимов подал 3 эйса, 4 раза ошибался на подаче и использовал 2 шанса из 7 взять подачу соперника.

Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. Во втором круге Аслаy встретится с представителем Великобритании Дэниелом Эвансом. Матч состоится 16 марта.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Дубай (м). 1-й круг
14 марта 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Егор Герасимов
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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