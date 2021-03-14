Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче на турнире в Дубае
Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Счёт поединка 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час и 57 минут. Карацев 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Герасимов подал 3 эйса, 4 раза ошибался на подаче и использовал 2 шанса из 7 взять подачу соперника.
Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. Во втором круге Аслаy встретится с представителем Великобритании Дэниелом Эвансом. Матч состоится 16 марта.
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Дубай (м). 1-й круг
14 марта 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Егор Герасимов
Е. Герасимов
В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты
Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
17:16
-
11:19
-
09:15
-
07:29
- 13 марта 2021
-
22:02
-
21:49
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
18:57
-
17:11
-
16:28
-
15:26
-
14:34
-
13:25
-
11:01
-
10:19
-
09:34
-
08:32
-
01:58
-
00:04
- 12 марта 2021
-
23:17
-
23:00
-
22:38
-
22:22
-
22:17
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:43
-
18:38
-
17:58
-
17:49
-
17:05
-
15:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам