Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче на турнире в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в стартовом матче турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Счёт поединка 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 57 минут. Карацев 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Герасимов подал 3 эйса, 4 раза ошибался на подаче и использовал 2 шанса из 7 взять подачу соперника.

Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. Во втором круге Аслаy встретится с представителем Великобритании Дэниелом Эвансом. Матч состоится 16 марта.



Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.