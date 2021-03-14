Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В финальном матче Даниил со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолел французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера.
Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут. Медведев 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, подал 10 эйсов, три раза ошибся на подаче и использовал один шанс из пяти взять подачу соперника.
Напомним, в этом году турнир должен был состояться в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта. Призовой фонд соревнований в Марселе составил более € 409 тыс.
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