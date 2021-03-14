Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе

Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В финальном матче Даниил со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолел французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера.

Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут. Медведев 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, подал 10 эйсов, три раза ошибся на подаче и использовал один шанс из пяти взять подачу соперника.

Напомним, в этом году турнир должен был состояться в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта. Призовой фонд соревнований в Марселе составил более € 409 тыс.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!

Марсель. Финал
14 марта 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 4
         
Пьер-Юг Эрбер
93
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Юбилей Даниила Медведева. В Марселе россиянин завоевал 10-й титул в карьере
Даниил Медведев начал новую победную серию, выиграв в Марселе 4 матча подряд, а вместе с этим и свой 10-й трофей. Видеообзор.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021