Тарпищев поделился мнением, за счёт чего Медведев одержал победу на турнире в Марселе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире категории АТР-250 в Марселе (Франция). В решающем матче Даниил со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолел французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера.
«В любой победе и на любом турнире есть ценность. Циципас же тоже не просто так вылетел. Сейчас идёт подготовительный период к турнирам «Большого шлема». Главное, что Даня в непростых матчах победил на классе, в этом турнире превалировала подача. Выигрывали те, кто в первую очередь хорошо подаёт.
От физических нагрузок никуда не уйти, сейчас они увеличены. На фоне усталости играют ребята. Без них нельзя сейчас, идёт стандартный и рабочий процесс подготовки.
То, что Медведев стал второй ракеткой мира — не предел. Ему реально побороться и за первое место рейтинга с такой игрой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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