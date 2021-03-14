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Клейстерс, получившая уайлд-кард на «Мастерс» в Майами, отказалась от участия в турнире

Клейстерс, получившая уайлд-кард на «Мастерс» в Майами, отказалась от участия в турнире
Теннис / WTA 0
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Бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, которая получила уайлд-кард на «Мастерс» в Майами (США), не примет участие в турнире, так как не успела набрать нужную форму.

«В октябре я перенесла операцию на правом колене, чтобы справиться с полученными в ходе карьеры повреждениями и уменьшить боль. Результаты были положительными: реабилитация и восстановление проходили успешно, и я была настроена оптимистично.

Как вам известно, в январе я переболела коронавирусом. Но несмотря на то что симптомы были слабыми, мой тренировочный график был нарушен. Вместе с командой я провела несколько недель интенсивных тренировок. К сожалению, я ещё не в той форме, если действительно хочу соревноваться с лучшими.

Это разочаровывает и расстраивает. Я знала, что будет непросто, но есть моменты, которые мне неподвластны. Я не готова уйти и продолжу работать и дальше. Посмотрим, что из этого выйдет.

Хотела бы поблагодарить Майами и Чарлстон за предоставленный уайлд-кард и пожелать хорошо провести соревнования. В ближайшие 3-6 недель я пройду обезболивающую терапию, а затем вместе с командой решу, что будет дальше», — написала Клейстерс на своей странице в «Инстаграме».

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