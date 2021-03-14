Даниил Медведев: всегда здорово подняться в рейтинге, сделав что-то особенное

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Марселе, в финале которого он обыграл Пьера-Юга Эрбера. Это десятый титул Медведева. Завтра, 15 марта, в новой версии рейтинга ATP российский теннисист станет второй ракеткой мира.

«Я очень счастлив. Знал, что в любом случае стану второй ракеткой мира в понедельник. Всегда здорово подняться в рейтинге, сделав что-то особенное. Знаю, что не победа здесь принесла мне очки, чтобы стать вторым номером, но это здорово для самооценки – выиграть турнир и стать вторым в рейтинге.

Мне очень нравится цифра 10. Она уже двузначная, о чём я мечтал ещё ребенком. Думаю, что это уже немало, но постараюсь больше работать, чтобы добавить ещё немного трофеев.

Мне очень нравится играть на харде. Думаю, моей манере игры это покрытие подходит больше всего. Кажется, что я заранее знал ответы на вопросы, которые ставил передо мной этот матч. Мой соперник показал невероятный теннис. Я знал, на что он способен, мы провели несколько сложных матчей, особенно когда я проиграл ему в первом круге «Ролан Гаррос». Сегодня был непростой матч, и я очень рад, что сумел выйти победителем», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.